Osimhen-Arabia Saudita: Al-Hilal, ecco i 200 milioni di euro. Koopmainers choc

Osimhen-Napoli, Al-Hilal a 200 milioni di ingaggio

Victor Osimhen sente suonare senza sosta le sirene provenienti dall'Arabia Saudita: l'Al-Hilal - dopo aver perso le speranze per avere Mbappè - vuole a tutti i costi l'attaccante nigeriano del Napoli e ha effettuato un altro rilancio, mettendo sul piatto un'offerta da 200 milioni di euro. Non tutti in un anno, si tratterebbe comunque di un ingaggio clamoroso da spalmare su 4 o 5 stagioni (dunque 40-50 a campionato). Una cifra da girare la testa per averlo a Riad con Milinkovic Savic e il vecchio compagno Koulibaly. Gli stessi soldi che, se offerti anche per il suo cartellino, metterebbero il Napoli nelle condizioni di lasciarlo partire, virando poi sul 23enne attaccante canadese del Lille, Jonathan David.

Osimhen, Napoli lavora per il rinnovo. Zielinski addio. Koopmainers choc: quota 100

La tentazione dell'Al-Hilal - a un passo tra l'altro da Piotr Zielinski, per il centrocampista polacco 36 mlioni in 3 anni e Napoli che con la sua cessione andrebbe all'assalto di Teun Koopmainers (ma l'Atalanta non vuole perdere il 25enne olandese: da Bergamo si parla di 100 milioni per venderlo) - però al momento è solo per per Osimhen, dunque il Napoli per il momento, in asssenza di proposte indecenti, continua a lavorare sul rinnovo di contratto del giocatore, attualmente legato da un contratto sino al 2025 a 4,5 milioni netti a stagione.

Aurelio De Laurentiis è pronto a salire sino a quota 7 mln più bonus e secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente partenopeo lascerebbe al calciatore la cifra che dovrà rinegoziare a fine anno con lo sponsor tecnico, oltre alla promessa di farlo partire la prossima estate 2024.

