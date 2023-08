Vlahovic svolta e Milik venduto: Juventus doppietta aspettando Lukaku

Calciomercato Juventus, Vlahovic: Chelsea e Bayern Monaco

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus nonostante nei giorni scorsi ci fosse chi ipotizzava a una sua clamorosa permanenza. Il punto non è 'se', ma 'dove'. E mentre alcuni rumors di mercato da ore hanno portato al rialzo le azioni del Bayern Monaco (bavaresi stufi per gli stop nella trattative con il Tottenham per Harry Kane) che avrebbe in serbo un'offerta da 80 milioni, le cronache del calciomercato raccontano di passi avanti nella trattativa tra Juve e Chelsea per lo scambio con Romelu Lukaku.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Lukaku: i dubbi di Pochettino e le certezze del Chelsea

Come noto il nodo che sin qui non ha portato alla fumata bianca è legato al conguaglio economico che il club blues deve corrispondere a quello quello bianconero. La forbice però si sta assottigliando pur se ancora superiore ai 10 milioni (la Juve chiede 30 milioni più bonus, il Chelsea ne offre 20 complessivi). In teoria ci sarebbe un altro problema stando a quanto filtra da Londra: l'allenatore Mauricio Pochettino non è pienamente convinto della compatibilità di Vlahovic nel suo progetto di ricostruzione della squadra. Dettaglio non da poco, ma il Chelsea vuole chiudere in fretta questa storia mandando Lukaku a Torino (per la felicità di Massimiliano Allegri, Big Rom con i bianconeri ha già un accordo di massima: 3 anni a 8 mln a stagione): ecco perché il tecnico argentino alla fine accoglierà l'ex bomber della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Milik e l'idea Roma (che pensa anche a Zapata)

Interessante indiscrezione di mercato su un altro attaccante della Juventus, Arek Milik: la Roma ha fatto un pensierino sul giocatore (che già era stata vicina a lui nell'estate 2020 quando era a Napoli). Secondo Tuttosport, "il dg Tiago Pinto ha telefonato anche alla Juventus per chiedere informazioni su Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco che i bianconeri hanno ripreso a giugno dall’Olympique Marsiglia con una formula di riscatto rateizzata: 6,3 milioni di euro pagabili in tre esercizi a partire da luglio 2023, più 1,1 di bonus. Da Torino hanno risposto che se ne potrebbe anche discutere, ma per non meno di 15 milioni: una cifra che ha frenato sul nascere ogni velleità dei giallorossi che possono virare su Zapata".