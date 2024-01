Osimhen-Napoli, svelata la clausola che può portarlo in Premier League

Napoli, Osimhen: "Premier League? Ho già deciso cosa fare"

I top club di Premier League sono pronti all'assalto: Victor Osimhen sarà un nome caldissimo nel calciomercato estivo. L'attaccante del Napoli dal ritiro della Nigeria, dove sta giocando la Coppa d'Africa, ha parlato del suo futuro: “Ho già preso la mia decisione sul prossimo step da compiere alla fine della stagione. Ho già tutto chiaro in mente, ho già il mio piano. So cosa voglio fare, la prossima scelta che voglio fare è già decisa. Credo che il 60% delle persone parlino di me accostandomi alla Premier League. La Premier è uno dei più grandi campionati al mondo. Voglio finire la stagione con il Napoli al massimo e poi arriverà la scelta finale", le parole dell'ex centravanti del Lille a Cbs.

Osimhen ha rinnnovato di recente il suo contratto con il Napoli, prolungando fino al 2026 (con ingaggio da 10 milioni di euro a stagione bonus compresi), un anno in più rispetto alla scadenza precedente. Su di lui non solo i top club inglesi, ma anche occhi di Psg, Bayern Monaco e un pensierino del Real Madrid (ma la priorità di Florentino Perez è vestire di blanco Kylian Mbappè che potrebbe linerarsi a zero dal Paris Saint Germain). Il prezzo per strapparlo al Napoli? Secondo il CorSport, l'attaccante del club di Aurelio De Laurentiis ha una "maxi clausola rescissoria, compresa tra 120 e 130 milioni di euro".