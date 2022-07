Padel is fashion: va in gol con Costacurta, Amoruso, Ylenia e...

Padel show: l'evento con la nazionale artisti tv. Da Costacurta a Ylenia di Radio 105: i vip presenti

Lunedì 11 luglio si è svolto presso il club di Tolcinasco, la seconda edizione del FASHION PADEL. L’evento, nasce come aggregazione di appassionati sportivi del padel tra personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. La manifestazione così realizzata è stata più un “evento pilota”, come sottolineano gli organizzatori, Luca Dozio l’ex della Juve, Nicola Amoruso, e l’ex calciatore e attuale commentatore DAZN, Alessandro Budel in quanto c’è in progetto di realizzare un evento molto più grande e concoinvolgimento del pubblico il giorno 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Partner e protagonista dell’evento la Nazionale Italiana Artisti Tv, che con i suoi personaggi è scesa in campo per supportare sia sportivamente che mediaticamente questa manifestazione sportiva.

Della Nazionale, hanno partecipato, Emanuele Filippini, ex del Brescia, Federica Lodi, di Sky Sport, Giuliano Melosi, ex del Chievo, Gibba, di Radio 105, Nikita, da Pechino Express, la speaker di Radio105, Ylenia, che tra una bandeja e uno smash, intervistava i giocatori in campo e la splendida Gisella Donadoni volto storico Mediaset per programmi tv e televendite.

foto by Marco Dughetti



Circa 90 i partecipanti di questa seconda edizione del Fashion Padel, ricordiamo tra i big: Billy Costacurta, Cristian Zenoni, Davide Paniate di Zelig, la pallavolista Valentina Diouf, l’ex pallavolista italiano Claudio Galli, l’ex mezzofondista italiano, attuale primatista nazionale dei 1500 metri piani Gennaro di Napoli, noti imprenditori del milanese e manager di azienda, tra cui Roberto Zecchino, direttore HR di Bosch Italia, che hanno voluto supportare e sostenere questa manifestazione sportiva, quando in pochi giorni dall’apertura aveva già da subito registrato il soldout.

foto by Marco Dughetti



Madrina d’eccezione, e ambassador di Babolat, sponsor tecnico dell’evento, Sarah Maestri, nota algrande pubblico per il film “Notte prima degli esami”. E’ stata una notturna di padel no-stop, con 12 squadre che si sono viste sfidarsi dalle 20.00 fino alle 24.00.Partner del “ terzo tempo”, The Perfect Cocktail.

L’intera manifestazione è stata sostenuta dal main sponsor, Costruzioni Riva. L’appuntamento con il Fashion Padel si rinnova per il giorno 25 novembre 2022, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne