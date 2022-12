Paola Egonu cala il tris: foto Mondiali. Incrocio con l'Italia dietro l'angolo

Paola Egonu, scatti d'autore. Le nuove foto della campionessa del volley

"Shoot your shot", scrive Paola Egonu. La fuoriclasse del volley italiano e mondiale ha calato un tris di foto sul tavolo social che hanno scaldato il cuore dei suoi tifosi. Aspettando e incrociando le dita sul suo ritorno in nazionale (dopo i Mondiali di settembre quando conquistò il bronzo con la maglia azzurra: nel 2023 ci saranno Europei e qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024), la giocatrice del VakifBank Istanbul intanto va all'assalto di un altro Mondiale: quello per club.



Paola Egonu, Mondiale per club in Turchia: incrocio con Conegliano?

La squadra turca, considerata da molti il Real Madrid della pallavolo, è la favorita del torneo che inizia in queste ore, si gioca ad Antaliya (Turchia) e vivrà la sua finalissima il 18 dicembre - proprio il giorno dell'atto finale del Mondiale di calcio in Qatar e del compleanno di Paola Egonu (saranno 24 le candeline sulla torta). Che sogna di farsi un bel regalo e rivincere la competizione in cui trionfò nel 2018 con Conegliano. Proprio la sua amata ex squadra che potrebbe ritrovare in semifinale e con cui aveva perso l'utima Champions league e l'ultimo Mondiale per club contro VakifBank Istanbul di cui oggi è la stella più lucente...