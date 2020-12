Papu Gomez e il Tapiro distrutto: "Versione falsa, non l'ho scagliato contro Staffelli"

Papu Gomez e il Tapiro di Striscia la Notizia distrutto: "Versione falsa, non l'ho scagliato contro Staffelli"

Il Papu Gomez non ha accettato il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Ma smentisce la versione del tg satirico secondo cui "mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della “Dea” tra cui i calciatori Zapata e Gosens – in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il “premio” verso l’inviato. ortunatamente, l’argentino con le mani non ha la stessa mira che ha con i piedi e a farne le spese è stato solo il povero Tapiro, finito in mille pezzi".





L'attaccante argentino dell'Atalanta in una Instagram Stories ha spiegato: "La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia' è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione".

Il Papu Gomez sottolinea: "Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro"