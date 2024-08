Parigi 2024: oro per Bacosi-Rossetti nel tiro al volo

E' medaglia d'oro per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro al volo, finale mixed team dello skeet. La coppia ha battuto gli americani Austen Jewell Smith, e Vincent Hancock.

Parigi 2024: Rossetti, medaglia vinta con tutto il cuore

"Siamo veramente super felici e orgogliosi. Ci voleva. Avevamo tanto bisogno di questa medaglia, l'abbiamo voluta con tutto il cuore, pur imponendoci da inizio gara di divertirci, perche' spariamo bene insieme, stavamo bene, ci siamo detti: 'Godiamocela!'". Cosi', ai microfoni di Eurosport, Gabriele Rossetti che, assieme a Diana Bacosi, ha conquistato l'oro nella finale del mixed team dello skeet. "Abbiamo fatto una qualificazione perfetta, abbiamo fatto doppio record olimpico, siamo orgogliosi, non importava il colore medaglia, abbiamo dato tutto fino alla fine credendo l'uno nell'altro, ed e' arrivato questo oro bellissimo. Abbiamo veramente creduto l'uno nell'altra", ha aggiunto Rossetti, campione olimpico a Rio 2016. Felice anche Diana Bacosi, alla terza medaglia ai Giochi dopo l'oro di Rio e l'argento di Tokyo: "Ci siamo completati a vicenda, quando io ero in difficolta' lui mi tirava su, e in finale abbiamo messo davvero cuore e anima".