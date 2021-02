Pato, macché Iraq: un super club sull'ex attaccante del Milan

PATO-ARGENTINOS JUNIORS, OFFERTA ALL'EX ATTACCANTE DEL MILAN

Alexandre Pato all'Argentinos Juniors? Il club argentino ha fatto un'offerta formale per ingaggiare l'ex attaccante di Milan e Chelsea secondo quanto riportato dalla stampa argentina. Il 31enne brasiliano è libero dopo essersi separato dal San Paolo di comune accordo lo scorso agosto. Pato è stato cercato anche dal Velez Sarsfield. L'Argentinos Juniors ha aperto le trattative con i rappresentanti di Pato la scorsa settimana, ma è in lizza per la sua firma con club di Spagna, Italia e Francia, ha riferito domenica TyC Sports. Pato dovrebbe prendere una decisione questa settimana.

PATO L'OFFERTA DALL'IRAQ

Nei giorni scorsi si era parlato di una super offerta arrivata a Pato dall'Iran da parte del presidente dell'Al Diwaniya, Hussein Al-Ankoshei. Nel corso del mercato invernale il Papero aveva mandato messaggi d'amore al suo Milan nei giorni in cui poi i rossoneri hanno chiuso la trattativa con Mario Mandzukic.