Pirlo tradito da Morata e Ronaldo. La sua Juventus non ha il 'killer instinct'

Pirlo tradito da Morata nel pari Juventus-Atalanta. "Mi ha fatto arrabbiare"

Cristiano Ronaldo fallisce un rigore e Alvaro Morata si divora un gol: la Juventus tradita dai suoi due gioielli nel pareggio contro l'Atalanta allo Stadium (1-1 con gran gol di Chiesa a cui ha risposto Freuler). "Mi ha fatto arrabbiare molto perché sono leggerezze che non possiamo permetterci, sullo 0-0 certe occasioni possono incanalare la partita in un altro modo", ha detto Andrea Pirlo dopo la partita. "Quando ti capitano queste occasioni deve avere la freddezza e la lucidità di fare la scelta migliore, purtroppo non è stato così", le parole dell'allenatore della Juventus pur sottolineando che "A parte quello Morata ha fatto una grande partita, poi capitano queste giornate in cui non riesci a fare gol".

"Perché nel finale ho tolto Morata e non Ronaldo? Aveva fatto bene fino a quel punto ma poi si era un po' innervosito e aveva preso anche una ammonizione, non avevo voglia di perdere un altro giocatore per squalifica. Mi sembrava giusto farlo uscire, aveva dato tanto. Comunque abbiamo avuto le occasioni per andare anche sul 2-0, però quando lasci sempre la partita in bilico può succedere di tutto", ha spiegato.

Juventus-Atalanta, Morata sbaglia il gol di tacco

L'episodio ha fatto arrabbiare Andrea Pirlo è successo al 12' del primo tempo. McKennie recupera un pallone e lancia Morata che serve Ronaldo: CR7 tira ma Djimsiti lo ferma in scivolata, la palla finisce nella zona del numero 9 bianconero che è di spalle con la porta vuota, prova di colpire di tacco ma prende male la sfera e il possibile gol evapora con il pallone che finisce a lato.

Juventus, Ronaldo sbaglia il rigore contro l'Atalanta

E poi c'è Ronaldo che falisce il penalty (e comunque è in serata no). Clamoroso allo Stadium (il quarto errore dal dischetto su ventotto tirati da CR7 in bianconero). "Abbiamo sbagliato il rigore, però può capitare, capita una volta ogni tanto, peccato perchè ci avrebbe dato una mano per andare avanti anche con il risultato", le parole di Andrea Pirlo.

Juventus, Pirlo deluso dopo il pareggio con l'Atalanta. Inter allunga e Milan resta a +4

E alla Juventus manca quello scatto, quel quid che cambia la classifica. I bianconeri sono ancora imbattuti in serie A (unica sconfitta in Champions League contro il Barcellona, rimediata alla grande con il trionfale 3-0 del Camp Nou), ma hanno sprecato tante occasioni (pari a Crotone e Benevento, ma anche il passo falso interno con il pur ottimo Verona di Juric) per essere in vetta assieme a Milan (28 punti) e Inter (27 punti). E certo il 3-0 a tavolino contro il bel Napoli di Gattuso (sconfitto immeritamente in questo turno contro l'Inter) lascia il dubbio: come sarebbe andata allo Stadium se la partita si fosse giocata? Con i 'se' e i 'ma' certo non si scrive la storia. I fatti comunque dicono che la Juve resta a contatto (quota 24) con le milanesi, però i conti non tornano del tutto. In primis pensando agli episodi non sfruttati contro l'Atalanta. "Abbiamo fatto un’ottima partita, giocavamo contro una squadra forte, alla pari con loro. Oggi però quando dovevamo fare il saltino e vincere, abbiamo giocato con leggerezza". Queste partite "le devi portare a casa. Abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a chiuderla, quando lasci la partita in bilico può succedere di tutto", ha spiegato l'allenatore della Juve