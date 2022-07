Pogba crack: menisco ko. Juventus, tempi di recupero: out 9 match. Ecco quali

Pogba, menisco laterale ko. Brutte notizie per la Juventus

Cattive notizie per Paul Pogba e la Juventus. L'infortunio del centrocampista francese è più serio di quanto non si pensasse a caldo: dopo gli esami radiologici è emersa una una lesione del menisco laterale. Max Allegri dovrà fare a meno dell'ex stella del Manchester United per un po'. Vediamo la situazione.

La lesione del menisco laterale costringerà Paul Pogba a operarsi con uno stop di due mesi. Il centrocampista della Francia campione del mondo sarà sottoposto a una consulenza ortopedica specialistica negli Stati Uniti e potrebbe essere operato a breve per accelerare i tempi di recupero. Pogba non ha seguito la squadra in Texas. La Juve si sta preparando per affrontare il Barcellona nella seconda delle tre amichevoli di questa tournée (poi ci sarà Juve-Real Madrid il 31 luglio e la sfida contro l'Atletico Madrid del 7 agosto prima dell'esordio in serie A).

Pogba infortunio: le partite che rischia di saltare con la Juventus

Pogba salterà il debutto in campionato della Juventus contro il Sassuolo a Ferragosto e le prime due giornate di Champions, in programma il 6-7 settembre e il 13 e 14 settembre. Il rientro in campo se dovesse operarsi sarà a fine settembre-inizio ottobre. In questa prospettiva, la Juventus dovrà fare a meno del suo centrocampista in diversi match di serie A oltre a quello con il Sassuolo: Sampdoria-Juventus (22/8), Juventus-Roma (27/8), Juventus-Spezia (31/8), Fiorentina-Juventus (3/9), Juventus-Salernitana (11/9) e forse anche Monza-Juventus (18/9). Il 2 ottobre con Juventus-Bologna e, a maggior ragione il 4/5 per la terza giornata di Champions League, non dovrebbero invece esserci dubbi: Pogba sarà a disposizione di Max Allegri.