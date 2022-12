Pogba dance: show alla festa di Natale della Juventus. E il rientro in campo..

Pogba dance: show alla cena di Natale della Juventus

Paul Pogba alla cena di Natale della Juventus si esibisce con una 'Pogba dance' spettacolare. Ecco il balletto del centrocampista francese che riscuote applausi a scena aperta dai compagni.





Pogba rientro, Paul torna ad allenarsi con la Juventus

Paul Pogba is back. O quasi. Buone notizie in casa Juve, dopo che nei giorni scorsi Massimiliano Allegri aveva lanciato l'allarme ("Non ha fatto nemmeno un metro di allenamento"). Ma ora è rientrato. Il centrocampista francese è tornato a correre sul campo della Continassa. "Mi mancava troppo!", ha scritto sui social. Il rientro in campo sembra più vicino. Evelina Christillin, membro della Uefa nel Consiglio della Fifa e grande tifosa bianconera, a Tuttosport ha acceso le speranze: "Avevo visto Pogba già nel primo tempo in tribuna, ma parlava fitto fitto con il presidente Macron e non ho voluto disturbarli. All'intervallo, invece, l'ho trovato seduto da solo nella lounge. Così mi sono avvicinata e in francese gli ho chiesto come stava. Lui mi ha risposto con un sorriso 'Sto molto meglio, sono pronto a tornare a gennaio'. L'ho visto in grande forma, gentile, affabile con tutti".

Pogba rientro, sogno Napoli-Juventus?

Il rientro in campo di Pogba con la Juventus? Non sul campo della Cremonese il 4 gennaio, nè in Juventus-Udinese del 7, la speranza dei bianconeri è che possa essere a disposizione di Massimiliano Allegri il 13 gennaio per il big match Napoli-Juventus. Nelle prossime tre settimane il centrocampista francese (che a causa dell'infortunio ha dovuto saltare il Mondiale in cui i blues hanno perso una finale emozionante contro l'Argentina) proseguirà il lavoro che prevede un ricondizionamento fisico per ritrovare forza e resistenza nella muscolatura e la speranza, se tutto andrà per il meglio, è che Allegri possa ritrovare il suo centrocampista tra i convocati per la supersida contro gli azzurri.