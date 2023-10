Basket, Polonara operato per il tumore ai testicoli. "Intervento riuscito"

Polonara operato per neoplasia testicolare. Virtus Bologna. "Intervento riuscito"

"Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille Polonara è tecnicamente riuscito. Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva". Così il club felsineo con una nota sul proprio sito ufficiale in merito all'intervento a cui si è sottoposto Achille Polonara per la rimozione di una neoplasia testicolare. Domenica il campione della Virtus Bologna era sceso in campo nella vittoria della Segafredo ai danni di Varese, segnando 10 punti in 22 minuti, sfiorando la doppia doppia (9 rimbalzi conquistati).

L'ala di 31 anni di due metri e 3 ha giocato in passato all'estero in Lituania e in Turchia e vanta 87 presenza con la Nazionale italiana (a settembre con la maglia azzurra ha conquistato l'ottavo posto ai Mondiali di basket giocati nelle Filippine). Sui social sono arrivati decine di messaggi di in bocca al lupo ad Achille Polonara.