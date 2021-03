Procura Figc, no penalizzazione alla Lazio. Ma Lotito rischia la carica di...

Procura Figc: chiesta multa alla Lazio e 13 mesi di stop per Claudio Lotito (che rischia la carica di consigliere federale in Lega)

Procura Figc: chiesta multa alla Lazio (niente penalizzazione in classifica come aveva ipotizzato qualcuno nelle scorse ore) e 13 mesi di stop per il presidente Claudio Lotito. Nel caso in cui il Tribunale Nazionale Federale dovesse confermare l’accusa e le richieste presentate dalla Procura Figc, il numero uno del club capitolino rischierebbe di perdere la sua carica di consigliere federale in quota Lega di Serie A: le cariche federali decadono se si accumulano 12 mesi di inibizione in dieci anni (in quest'ottica bisogna ricordare anche due mesi di inibizione che prese Lotito nel 2012).

Duecentomila euro di ammenda per la Lazio, 13 mesi di inibizione per il presidente Claudio Lotito e 16 mesi a testa per i medici Fabio Rodia e Ivo Pulcini: sono le richieste avanzate dalla procura della Federcalcio nel corso del procedimento sportivo davanti al Tribunale federale nazionale per le presunte violazioni al protocollo Covid da parte della societa' biancoceleste. Non è stata accettata dal Tribunale federale della Figc la richiesta del Torino di costituirsi come parte civile nel processo alla Lazio e a Lotito. "Il Tfn non ci ha ammessi al procedimento, ne prendiamo atto e rispettiamo la decisione. Il Torino riteneva di partecipare perche' era stato molto importante per l'attivita' di impulso all'indagine con ben due denunce nell'immediatezza dello svolgimento della gara Torino-Lazio dell'1 novembre. Il tribunale ci ha comunicato che in sentenza ci sara' data la motivazione", ha spiegato all'ANSA l'avvocato del Torino Eduardo Chiacchio.