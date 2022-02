Pubblicitari innamorati di Sofia Goggia: "E' già leggenda, come Alberto Tomba"

Vicky Gitto presidente dell’ADCI: "Un successo sportivo e mediatico"

Vincere. Ma soprattutto cadere, farsi male, rialzarsi e ritornare nell’olimpo. Con impegno, con tenacia. E’ questo che a giudizio dei pubblicitari italiani fa oggi di Sofia Goggia la nuova superstar italiana non solo a livello sportivo, ma soprattutto mediatico al punto da “replicare se non addirittura incrementare - riflette Vicky Gitto presidente dell’ADCI - Art Directors Club Italiano, l’associazione che da 40 anni raccoglie i migliori professionisti della creatività in Italia - l’appeal che prima di lei solo Alberto Tomba aveva saputo ottenere tra gli sportivi di discipline che non fossero prettamente di primo piano televisivo (come calcio e Formula Uno e Moto GP) ed entrare nel ‘mirino’ privilegiato dei pubblicitari e dei brand verso i quali le quotazioni della Sofia nazionale stanno schizzando alle stelle”.

"E' come Federica Pellegrini, Jury Chechi, Bebe Vio e il mitico Adriano Panatta"

“E questa è una cosa che farà bene certamente al suo conto corrente – sorride Vicky Gitto – ma anche e soprattutto alla disciplina che pratica e agli sport non di primo piano. Sofia – continua il presidente dei pubblicitari italiani - è entrata di buon grado in quella particolare Hall of Fame mediatica che potrebbe, e glielo auguriamo, consacrarla a modello anche per gli anni a venire così come è stato per campioni di sport con minore copertura televisiva ma che, attraverso le loro gesta e il loro carisma, sono esplosi nel gusto dell’opinione pubblica – spiega ancora l’esperto, che esemplifica - cioè quei fuoriclasse dello sport poi diventati personaggi iconici e mai tramontati in tv come appunto Alberto Tomba, ma anche Federica Pellegrini, Jury Chechi, Bebe Vio e il mitico Adriano Panatta che ha attraversato oltre tre generazioni di telespettatori”.

