Puffetta Leotta, Striscia la Notizia gol con la 'sorella naturale' di Diletta

Puffetta Leotta, Striscia la Notizia va in gol con Valeria Graci

Striscina la notizina (versione ridotta di Striscia la notizia in onda prima del match di Champions League Milan-Atlético Madrid) lancia il collegamento dallo stadio San Siro di Milano con Puffetta Leotta: Valeria Graci per la prima volta nei panni della “sorella naturale” della conduttrice di Dazn.

Nei giorni scorsi Valerio Staffelli aveva consegnato un Tapiro d'Oro a Diletta Leotta per i problemi tecnici che si sono verificati sul servizio streaming Dazn. "Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia", aveva detto la giornalista confermando poi la recente rottura con l'attore turco Can Yaman ("Sono sola al momento") e facendo il suo in bocca al lupo ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, nuova coppia di conduttori del tg satirico di Antonio Ricci.