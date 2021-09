Milan-Atletico Madrid tv e streaming: Mediaset, Amazon o Sky? Dove vederla

Milan-Atletico Madrid, secondo match di Champions League dei rossoneri, in tv e streaming: ecco una guida veloce per vedere la partita. E le probabili formazioni.

Milan-Atletico Madrid dove vederla: Canale 5? Sky? Amazon? Tv e streaming

Milan-Atletico Madrid ci siamo. Martedì 28 settembre al Meazza è già match già da dentro-fuori. I rossoneri cercano punti pesanti nel girone dopo la sconfitta per 3-2 di Liverpool (grande prestazione di Leao e compagni all'Anfield Road) mentre i colchoneros hanno pareggiato in casa contro il Porto (0-0). Stefano Pioli deve decidere chi schierare in attacco (ballottaggio Rebic-Giroud, favorito il croato, con Rafael Leao titolare: Ibrahimovic ancora out, tornerà dopo la sosta) con Brahim Diaz in appoggio e Saelemaekers a destra. Kjaer non convocato (Romagnoli con Tomori al centro, Calabria e Theo Hernandez sulle fasce). Bennacer e Kessie in mezzo al campo (turnover per Tonali). Florenzi recupera e si accomoda in panchina.

Milan-Atletico Madrid, Canale 5 in tv

Milan-Atletico Madrid in tv? Mediaset manderà in diretta la partita alle ore 21.00, su Canale 5 con telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

Milan-Atletico Madrid, Sky Sport diretta tv

Milan-Atletico Madrid sarà in diretta tv anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport).

Milan-Atletico Madrid streaming, dove vederla

Milan-Atletico sarà in diretta streaming e la si potrà vedere con varie opzioni: Mediasetplay.it proporrà il match free, SkyGo per gli abbonati Sky, Infinity + (il canale a pagamento della piattaforma di Mediaset) e Now (acquistando il pass sport).

Milan-Atletico Madrid Radio

Milan-Atletico Madrid sarà raccontata in diretta su Rai Radio 1 con la cronaca di Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando.

Milan-Atletico Madrid formazioni

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (4-4-2) probabile formazione: Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso; Correa, De Paul, M.Llorente, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone