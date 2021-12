Pugilato, Irma Testa fa coming out. "Sono lesbica, adesso basta nascondersi"

Pugilato, Irma Testa: "Sono lesbica ed è giusto che si sappia"

Irma Testa confessa la sua omosessualità. La campionessa olimpica di Tokyo ha deciso di fare coming out. "Sono lesbica ed è giusto che tutti lo sappiano". Comincia così la sua confessione a Vanity Fair. La vincitrice del primo storico bronzo olimpico del pugilato italiano femminile - si legge sul Messaggero - ha deciso di raccontarsi apertamente. "Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l'omosessualità è ancora un'imperfezione. Per timore di intaccare la propria immagine tanti sportivi tacciono e si nascondono. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo.

Ora - prosegue il Messaggero - che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera. E lo faccio in un momento in cui esporsi è diventato fondamentale". A Tokyo aveva dichiarato: "Questa medaglia ha un grande peso per abbattere i pregiudizi". Ecco. La 24enne di Torre Annunziata ha deciso di fare coming out, lei che è una paladina del suo sport e sogna di abbattere le barriere e i muri per rendere inclusiva la società. Come il suo idolo di sempre: Muhammad Ali. Non è un caso se il soprannome dell'azzurra è Butterfly, la farfalla che sul ring danza come una ballerina, perché la sua boxe è fatta di eleganza.

LEGGI ANCHE

Caso Greta Beccaglia, Micheletti parla di addio a Toscana Tv

Vaccino, quarta dose per tutti in primavera. Il governo non lo dice, ma...