Qatar 2022: la Francia va in semifinale, Inghilterra ko 2-1

Francia-Inghilterra: 2-1, Harry Kane fallisce un rigore e condanna i Leoni

Un gol del solito Giroud permette alla Francia di battere l'Inghilterra e centrare la semifinale di Qatar 2022. All'Al Bayt Stadium di Al Khor il centravanti del Milan firma il decisivo 2-1, dopo il botta e risposta tra Tchouameni e Kane, che segna un rigore ma sbaglia il secondo pesantissimo all'84' per il possibile nuovo pareggio. La squadra di Deschamps ringrazia e vola così al penultimo appuntamento del torneo, dove affronterà un Marocco che ha già scritto la storia eliminando Spagna e Portogallo. Gli uomini di Southgate invece si mangiano le mani per la grande possibilità sprecata e tornano a casa con tanto amaro in bocca. Sicuramente migliore l'avvio dei 'Bleus' che provano a gestire il possesso palla iniziando a prendere le misure agli inglesi.

La prima fiammata del match arriva al 17' e corrisponde al gol del vantaggio francese: Griezmann tocca dietro per Tchouameni, che controlla ai 25 metri e lascia partire un destro improvviso su cui Pickford non riesce ad intervenire. La reazione dei 'Tre Leoni' non si fa attendere: ci prova prima Shaw con un calcio di punizione bloccato da Lloris, bravo successivamente a fare buona guardia anche su un paio di tentativi velenosi di Kane. La Francia si fa rivedere in avanti soltanto al 39', quando Theo Hernandez serve a rimorchio Mbappe che però calcia altissimo con il mancino sprecando una buona chance.

Ad inizio ripresa l'Inghilterra parte con un altro piglio, sfiora il pareggio con Bellingham e lo trova poi al 54' grazie al calcio di rigore di Kane, concesso dopo un fallo di Tchouameni su Saka. La gara s'infiamma, perché la squadra di Deschamps non sembra accusare il colpo e dopo appena un minuto risponde subito con Rabiot, che calcia di mancino da fuori area chiamando Pickford all'intervento. Al 70' sono invece gli uomini di Southgate a sfiorare il raddoppio, con un colpo di testa di Maguire che termina di un soffio a lato sulla punizione di Henderson. Il finale di gara è un vortice di emozioni continue: Giroud viene prima murato da Pickford su una girata al volo di mancino, poi l'attaccante del Milan firma di testa il 2-1 francese sfruttando alla perfezione un bel cross di Griezmann.

Passano una manciata di minuti e un'ingenuità di Theo Hernandez (spallata violenta su Mount punita dal Var) regala agli inglesi il secondo rigore per il possibile nuovo pareggio: dal dischetto però Kane stavolta calcia alle stelle gettando tutto al vento. Negli ultimi istanti del lungo recupero concesso (8 minuti piu' 2 e mezzo aggiuntivi), l'ultima chance per l'Inghilterra è una punizione invitantissima calciata da Rashford appena alta sopra la traversa.