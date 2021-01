Quagliarella-Juventus, salta tutto. Resta alla Sampdoria. Ecco cos'è successo

Quagliarella-Juventus non si fa. Resta alla Sampdoria: "Ci sono legami più forti di tutto"

Fabio Quagliarella non andrà alla Juventus. L'attaccante ha comunicato la sua decisione di restare alla Sampdoria. Con un messaggio social, ha spiegato: "Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l'emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. Forza Samp". Parole chiare quelle di Fabio Quagliarella, che terminerà il campionato con la maglia della Sampdoria (maglia con cui ha vinto il titolo di capocannoniere nella stagione 2018/19, attualmente è in scadenza a fine giugno) e quest'anno autore già di 7 gol in serie A. No alla Juve che non sembrava voler andare oltre a un contratto di sei mesi più che di 18. La Juventus dovrà guardare da altre parti per il vice-Morata: resta complicata l'ipotesi Milik (attaccante che fra sei mesi sarà libero a parametro zero dal Napoli: piace, ma trattativa difficile - viene valutato attorno a 15 milioni - e sono in lizza anche Marsiglia e Atletico Madrid), resta in piedi la possibilità di arrivare a Graziano Pellè (libero da contratti dopo la fine della sua avventura in Cina), così il ritorno di Fernando Llorente (anche se il Napoli non ha aperto a liberarlo a gennaio).