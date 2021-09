Milan snobbato dai bookmaker: Juve e anche Napoli favoriti per lo Scudetto

Quote Scudetto 2021: il Milan è secondo in classifica ma per i bookmaker è dietro a Inter, Napoli e persino la Juventus in crisi

Il Milan vince per 2 a 0 a San Siro con la Lazio grazie ai gol di Leao e Ibrahimovic e vola al secondo posto in classifica dietro la Roma di Mourinho, che al 92' ottiene i 3 punti contro il Sassuolo con la rete di El Shaarawy. Per i rossoneri sono 3 le vittorie su 3 incontri giocati con un totale di 7 gol segnati e uno solo subito. La squadra di Pioli con questo ritmo potrebbe sembrare una delle serie candidate alla vittoria dello Scudetto ma non per i bookmaker, che al Milan preferiscono anche la Juventus in fase di rifondazione.

Quote Scudetto 2021: Inter favorita, seguono Juventus, Roma, Napoli e Milan

Le quote Scudetto 2021 dicono che l'Inter è considerata la squadra più accreditata a vincere la Serie A (2,50 Goldbet e Snai), anche in virtù della falsa partenza della Juventus che ha ottenuto appena 1 punto nelle prime 3 giornata di campionato (4.00/3.50 Goldbet - Planetwin). Gli altri club in corsa per la vittoria finale sono molto più staccati ma prima dei Milan (7.50/8.00) ci sono anche Napoli (7.50/7.00) e Roma (6.50/7.00). Molto più indietro troviamo invece Atalanta (10.00/9.50) e Lazio (18.00/21.00).