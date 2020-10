Rai Sport chiude? Rai2 diventa la casa del grande sport. Il piano di Salini

Rai Sport chiude (forse, nessuna decisione ancora presa) mentre la testata giornalistica guidata da Auro Bulbarelli. Questa l'ipotesi di lavoro, il piano dell'ad Fabrizio Salini presentato al consiglio di amministrazione della tv pubblica nella riunione di giovedì scorso (si pensa anche all'accorpamento di Rai 5 e Rai Storia). E in questo scenario i grandi eventi finirebbero su Rai1 e Rai2: tra Nazionale (da sempre sulla prima rete dellatv pubblica) e Coppa Italia (i cui match fanno ottimi ascolti soprattutto nelle fasi finali (ottimi nei match che hanno assegnato la vittoria del trofeo al Napoli in giugno, che segnarono il ritorno del grande calcio dopo il lockdown).

Rai, niente Champions ma assalto al Mondiale 2022

Senza dimenticare gli Europei di giugno (partita inaugurale all'Olimpico tra Italia e Turchia, finale a Wembley), Giro d’Italia, Tour de France, Olimpiadi estive e invernali, la Coppa del mondo di Sci. Insomma eventi top sulla prima rete, più sport sul secondo canale e poi RaiPlay come jolly per completare l'offerta. In questa logica l'eventuale chiusura di Rai Sport sarebbe solo una componente nel processo di riorganizzazione delle risorse. D'altra parte la Rai non fa la corsa sui diritti della prossima Champions League (dove entra Amazon e Sky-Dazn cercano di acquisire pacchetti, mentre Mediaset punta a trasmettere alcuni match in chiaro, come accade già dall'anno scorso), mentre cercherà di essere della partita in vista dei Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar tra novembre e dicembre...