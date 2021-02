Rashford-Juventus: Pogba non è l'unica stella del Manchester United nel mirino

Rashford-Juventus, i rumors inglesi sulla stella del Manchester United

Marcus Rashford è nel mirino della Juventus, Il 23enne del Manchester United sta dispuntando un'ottima stagione (16 gol e 9 assist): ha un contratto con i Red Devils fino al 2023 e non sarà facile strapparlo alla Premier League. L'attaccante della nazionale inglese - giocatore duttile in grado di giocare prima punta o esterno offensivo - è anche nel mirino del Barcellona (come Eric Garcia e Memphis Depay), anche se i blaugrana non stanno passando un momento semplice dal punto di vista economico.

Rashford-Juventus: Manchester United chiede 80 milioni

Oltretutto il Manchester United valuta Rashford 80 milioni di euro: tanti soldi, soprattutto in questo momento di pandemia mondiale. Solo qualche cessione importante o uno scambio di giocatori potrebbe aiutare la trattativa.

Pogba-Juventus, assalto in estate

Per la Juventus potrebbe essere più semplice dare l'assalto a un altra stella del Manchester: Paul Pogba. Da quando ha lasciato Torino, tante sono state le voci di mercato che hanno accostato il Polpo ai bianconeri, ma non ci sono mai state le condizioni economiche giusto. A luglio il matrimonio bis potrebbe essere più semplice visto che il centrocampista francese sarà a un anno dalla scadenza del suo contratto con lo United e pare non aver intenzione di rinnovarlo. L'alternativa per la Juve, se non dovesse sbloccarsi la trattativa Pogba, è il 22enne centrocampista del Lione Houssem Aouar.