Real Madrid: Ancelotti-Zidane rivoluzione blanca. 'Zizou porta Mbappè'

Real Madrid, Carlo Ancelotti prossimo ct del Brasile

Carlo Ancelotti e il Real Madrid si diranno addio per la seconda volta. Ma forse fra 12 mesi e non subito, Andiamo con ordine. In Brasile non hanno dubbi: l'allenatore italiano sarà il nuovo commissario tecnico della Seleçao prendendo il testimone dal ct a interim Ramon Menezes che sta guidando la nazionale post divorzio con Tite (che aveva annunciato l'addio da tempo e ha mantenuto la promessa dopo l'eliminazione ai quarti dei Mondiali in Qatar contro la Croazia). Stando a quanto filtra dal Sudamerica, Ednaldo Rodrigues, numero uno della Federazione calcistica brasiliana dovrebbe dare l'annuncio entro la fine del mese di giugno, teoricamente Carletto prenderà la guida della Seleçao da giugno 2024 (la missione invece è chiara: vincere il Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada) anche se qualcuno ipotizza da gennaio (doppio ruolo per sei mesi?). In ogni caso, per lui ci sarebbero altri 12 mesi come allenatore del Real Madrid.

Zidane torna al Real Madrid da dirigente? Zizou chiave per Mbappè? Rumors

Nel frattempo alcune voci che giungono dalla Spagna - da parte del diario sportivo madrileno As - si torna a parlare del ritorno di Zinedine Zidane. Come allenatore? Al momento in realtà si parla dell'ex numero 21 della Juventus nelle vesti di dirigente. Zizou viene visto come l'arma segreta del Real per accelerare l'arrivo di Kylian Mbappè dal Psg già quest'anno: l'attaccante della nazionale francese nei giorni scorsi ha chiarito che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024. Tra 12 mesi potrebbe sbarcare a parametro zero, ora si deve passare dal Paris Saint Germain che pare poco propenso a sconti per un giocatore che a suo tempo pagò circa 180 milioni. Può davvero il Real sostenere in estate i costi di un colpo da mille e una notte (con annesso ingaggio principesco) dopo aver già concluso l'acquisto da oltre 100 milioni del centrocampista Jude Bellingham dal Borussia Dortmund?

Real Madrid, preso Joselu dopo l'addio di Benzema

Intanto il Real Madrid, dopo aver salutato Karim Benzema (14 stagioni in maglia merengue) che ha firmato un contratto da sogno all'Al-Ittihad, annuncia l'acquisto di Joselu come nuovo attaccante. Ma il 33enne giocatore della nazionale spagnola e ormai ex Espanyol sembra un colpo di contorno. Sarà proprio Mbappè l'erede di Benzema? Kylian bisogna ricordare che, al di là della difficile operazione per portarlo subito, pur essendo un giocatore totale in attacco pare più una seconda punta. Ecco perchè a Madrid continuano a girare nomi pesanti (Kane in primis, poi Osimhen, Lukaku e Havertz), ma anche loro dal costo del cartellino non meno importante....