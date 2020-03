Real Madrid, il figlio di Sanz: "Non so più dov'è la salma di mio padre"

L'ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, è morto per coronavirus lo scorso 21 marzo, ma ora il suo figlio Lorenzo (stesso nome) ha dato l'allarme nel programma Salvame di TeleCinco: "Non si trova più la salma di mio padre, si sono perse le tracce del suo corpo". L’idea iniziale era che il capofamiglia fosse cremato il 24 marzo, è scritto su La Gazzetta dello Sport, però la cerimonia è stata rimandata per il collasso delle istituzioni funerarie madrilene a causa dell’altissimo numero di decessi causato dalla pandemia. La cremazione sarebbe dovuta avvenire al cimitero di San Isidro, poi vista l’impossibilità di farla lì era stato deciso che il corpo fosse portato al cimitero dell’Escorial, il centro di villeggiatura a una quarantina di chilometri da Madrid. Oggi però il figlio ha fatto sapere che all’Escorial la salma del padre non è mai arrivata e che né li né in famiglia non sanno più dove si trovi, lanciando un appello perché sia fatta luce sul caso.