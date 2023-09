Real Sociedad-Inter dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Tv-streaming, formazioni

Real Sociedad-Inter dove vederla in tv e streaming

Inter all'esordio di Champions League sul campo della Real Sociedad (Benfica e Salisburgo le altre avvrsarie del girone) dopo la scorsa stagione che li vide arrivare in finale facendo tremare il Manchester City di Guardiola a Istanbul. I nerazzurri hanno iniziato la stagione in modo fantastico, con 4 vittorie su 4 in campione e il derby vinto 5-1 contro il Milan sabato (Thuram, Lautaro, doppietta di Mkhitaryan e gol finale di Frattesi, qui le pagelle del trionfo nerazzurro e del flop rossonero) è stato il punto esclamativo di questa partenza da favola. La Real Sociedad nell'ultimo turno della Liga ha perso contro il Real Madrid (vantaggio con Barrenetxea, poi rimonta dei blancos con Valverde e Joselu in gol nella ripresa). Real Sociedad-Inter dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Guida veloce per seguire la prima europea della squadra di Simone Inzaghi.

Real Sociedad-Inter dove vederla in tv: niente diretta su Canale 5

Real Sociedad-Inter non andrà in diretta tv in chiaro: niente match nerazzurro su Canale 5 per questo turno di Champions. La sfida di Champions non verrà trasmessa neanche da Sky o Mediaset Infinity, né da Sky Go o Now.

Real Sociedad-Inter dove vederla: diretta su Prime Video

Il mach di Champions League Real Sociedad-Inter andrà in diretta su Amazon Prime Video mercoledì 20 settembre in diretta a partire dalle 21. La partita sarà raccontata con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Real Sociedad-Inter probabili formazioni

Pavard e Frattesi sperano in una maglia da titolare anche se i favoriti restano ancora Darmian e Mkhitaryan. In attacco, Simone Inzaghi conferma la coppia che ha messo in ginocchio la difesa del Milan, Lautaro Martinez e Markus Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

