Lazio-Atletico Madrid dove vederla tv e streaming: Canale 5, Sky, Infinity o Prime Video? News

Lazio-Atletico Madrid dove vederla? Canale 5, Sky, Infinity o Prime Video?

La Lazio di Maurizio Sarri debutta in Champions League e l'avversario è da notte di gala: all'Olimpico di Roma arriva l'Atletico Madrid di Diego Simeone nella prima sfida del gruppo E (con Feyenoord e Celtic Glasgow). I bianconcelesti nel turno del weekend hanno perso 3-1 sul campo della Juventus, mentre hanno subito una dura sconfitta a Valencia (3-0 dopo la vittoria per 7-0 sul campo del Rayo Vallecano e il 2-0 sul Numancia). Lazio-Atletico Madrid dove vederla in tv e streaming, guida veloce per seguire i biancocelesti in Champions League.

Lazio-Atletico Madrid dove vederla in tv: Canale 5 e Sky

Lazio-Atletico Madrid in tv andrà in diretta in chiaro martedì 19 settembre alle 21 su Canale 5. E in pay tv verrà trasmessa su Sky sui canali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252).

Lazio-Atletico Madrid dove vederla in streraming: Mediaset e Sky

Lazio-Atletico Madrid sarà in diretta streaming free dalle 21 di martedì 19 settembre su SportMediaset.it, oltre a Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

Lazio-Atletico Madrid telecronaca

La telecronaca di Lazio-Atletico Madrid su Canale 5 e Mediaset sarà di Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero (prepartita su Mediaset Infinity con Benedetta Radaelli con Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci e Sandro Sabatini). La partita di Champions League che andrà in scena all'Olimpico, sui canali Sky avrà telecronista Andrea Marinozzi e Aldo Serena per il commento tecnico.

Lazio-Atletico Madrid probabili formazioni

Maurizio Sarri deve decidere sul ballottaggio tra Kamada e Guendouzi (il francese leggermente favorito). Lazzari potrebbe giocare a destra. Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, il tridente della Lazio. L'Atletico Madrid punta su Griezmann e Morata coppia offensiva, con De Paul in appoggio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone