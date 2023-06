Rebecca Staffelli, tapiro di Striscia al fidanzato e nello sport... vola! Le foto

Rebecca Staffelli: papà Valerio ha dato il tapiro di Striscia la Notizia anche al mio fidanzato

Rebecca Staffelli sempre più stella della radio (conduttrice su 105 dal lunedì al venerdì alle 21 di 105 Night Express e nel finale settimana di 105 Weekend), pronta per il Tezenis Summer Festival, che avrà 4 date caldissime e super star della canzone sul palco e innamoratissima di Alessandro Basile (ex di Uomini e Donne) - fidanzato e manager - a cui papà Valerio ha consegnato un personalissimo (e privatissimo) da Tapiro d'oro di Striscia la Notizia: "Ne ha ricevuto uno con scritto sopra 'Mi raccomando mia figlia. Con stima e affetto'", racconta Rebecca Staffelli a Diva e Donna. "Il nostro è stato un amore a prima vista, molto passionale e focoso fin da subito. Siamo andati a vivere insieme sin dal primo giorno. Ci siamo incontrati per caso in un bar a Milano. Nessuno dei due quella sera aveva intenzione di uscire.. Invece abbiamo vinto la pigrizia, un amico comune ci ha presentati e da quel momento non ci siamo più lasciati", svela a Diva e Donna.

Rebecca Staffelli e lo sport: super in palestra. E il post volando senza gravità...

Non solo radio per Rebecca Staffelli. Bellissima e con un fisico mozzafiato, la figlia di papà Valerio e mamma Matilde Zarcone (celebre soubrette negli anni 90) è anche una grande sportiva. Sulla sua pagina social pubblica ogni tanto i suoi duri allenamenti in palestra e nelle ultime ore ha spopolato il suo post con scatti e video del volo a zero gravity nel famoso centro di Milano. "Si volaaaaaaaaaaaaaaaaa..oggi per davvero!!!!", ha scritto Rebecca Staffelli. Prossimo step sarà il lancio con il paracadute?

Rebecca Staffelli in volo... Foto-Video



