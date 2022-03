Red Bull, Esperimento 36: podcast nella mente dei campioni. Ecco Sofia Goggia

Red Bull con CHORA presenta “Esperimento 36”- Il podcast che entra nella mente dei campioni dello sport italiano

Nel 1997 lo psicologo statunitense Arthur Aron fece parlare di sé per la pubblicazione di un saggio dal titolo “Experimental generation of interpersonal closeness”, noto per essere il primo studio volto a scoprire se fosse possibile ricreare l’intimità tra due persone in un contesto artificiale in meno di un’ora. Aron e il suo team basarono la propria sperimentazione su una lista di 36 domande di varia natura, dalle più divertenti a quelle più profonde, chiedendo a coppie di sconosciuti di porsele a vicenda, seduti l’uno di fronte all’altro in un ambiente neutro. 25 anni dopo i test di Aron, Red Bull e CHORA – la podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige – hanno chiesto all’astrofisico italiano Luca Perri di mettere in pausa i propri studi sull’universo per addentrarsi per la prima volta nelle profondità della mente di dodici stelle dello sport italiano. Nasce così “Esperimento 36”, un podcast in dodici puntate da circa venti minuti a cadenza mensile, in cui altrettanti campioni e campionesse hanno accettato di raccontarsi con lo stimolo di capire se fossero utili per conoscere meglio sé stessi, le proprie ambizioni e, allo stesso tempo, intraprendere un viaggio nella loro quotidianità insieme ad ascoltatori nuovi e fan di una vita. Tutti e dodici gli atleti hanno ricevuto una lista di domande, alcune prese direttamente dai test di Aron e altre riformulate appositamente, così da rendere l’esperimento più attuale e permettere loro di aprirsi il più possibile.

Red Bull, si parte con Sofia Goggia. Poi Matteo Berrettini, Larissa Iapichino e... I protagonisti del podcast

A dare il via a questa originale sperimentazione in audio è, nel primo episodio, l'atleta olimpica dello sci alpino Sofia Goggia. Fresca dell’ultima Olimpiade di Pechino 2022, che l’ha vista conquistare una medaglia d’argento che sa di capolavoro, la sciatrice azzurra delle grandi imprese scava nei propri ricordi raccontando la propria vita agonistica: la sua prima volta sulla neve, il proprio modo di vivere lo sci, l’amore per la sua cagnolona Belle, e ovviamente la sua dedizione per lo sport, mai considerato come un sacrificio ma una scelta consapevole da perseguire fino in fondo. Tra gli altri campioni e campionesse in fila nella virtuale sala di attesa di Luca Perri ci sono poi il tennista Matteo Berrettini, la lunghista Larissa Iapichino, il pilota di motocross Tony Cairoli, il videogiocatore Riccardo “Reynor” Romiti, il wakeboarder Massimiliano Piffaretti e lo skateboarder Alessandro Mazzara, solo per citarne alcuni. “Esperimento 36”, scritto da Luca Perri insieme ad Amedeo Berta con il supporto redazionale di Antonella Serrecchia, è un podcast di Red Bull prodotto con Chora Media, disponibile a partire dall’8 marzo su tutte le app free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast), su Choramedia.com, con un nuovo episodio in uscita ogni mese.

Esperimento 36, sinossi generale

Nel 1997, uno psicologo ha provato a scoprire se l’intimità tra due persone potesse essere creata a tavolino. L’esperimento funzionava così: due sconosciuti, uno di fronte all’altro, pronti a porsi reciprocamente una lista di domande su se stessi, le proprie debolezze, sogni e aspirazioni. E se riproponessimo l’esperimento, ma in chiave diversa? “Esperimento 36” è un podcast in cui atlete e atleti del mondo Red Bull si confrontano con 36 domande studiate a tavolino. Dopo una vita passata con il naso all’insù, l’astrofisico Luca Perri scava nella mente di chi ogni giorno si confronta con i propri limiti, per cercare di capire se, instaurando un dialogo con se stessi, riescono a conoscersi – e a farsi conoscere – un po’ meglio.

Esperimento 36, sinossi primo episodio - Sofia Goggia

La prima atleta a sottoporsi all’Esperimento 36 è Sofia Goggia, campionessa di discesa libera e protagonista delle ultime Olimpiadi. Scherzosa, diretta, innamorata del suo cane…e di Tony Sailer! Perri riuscirà a spingere Goggia verso una maggiore conoscenza di sé?

