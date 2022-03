Parigi streetwear, la Fashion Week 2022 promuove la minigonna

Street Style Parigi 2022: la rivoluzione della minigonna

La Fashion Week in questi giorni sta animando le passerelle delle città di Milano, Parigi e New York. Intanto, fuori, lo streetwear ripropone i suggerimenti di stile per la primavera, visti nelle sfilate di settembre 2021.

È giunto il momento per questo piccolo pezzo di tessuto che da solo porta l'eredità della rivoluzione femminile iniziata negli anni '60. Per strada, vicino alle sfilate, sugli scaffali dei negozi più accessibili dei grandi marchi del lusso, sui social e indossata dalle celebrità: la minigonna è ovunque, in una versione ancora più accorciata rispetto all’originale.

Inventata da Mary Quant nel 1964, poi ripresa alla grande dall'avanguardia futurista di André Courrèges, in realtà è solo un modello più corto delle gonne che, fino ad allora, si fermavano sotto il ginocchio. Mary Quant aveva quindi in mente di liberare le donne da questa proposta rigida e molto “Madame” per permettere loro di muoversi, camminare, correre, ballare senza impedimenti.

Una vera e propria emancipazione che la stilista inglese ha voluto accompagnare con un’immagine di donna finalmente libera di decidere per sé e per il proprio futuro. Una creazione, la minigonna, che nel 2022 prosegue grazie all’abbinamento con i crop top che rivelano l'ombelico, indossati insieme a tacchi, sneakers o stivali a seconda del gusto personale.



