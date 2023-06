Red Bull Wake the City: adrenalina e acrobazie, con 2 super coppie vincitrici

Red Bull Wake the City 2023, 20 coppie e spettacolo a Milano

Musica, adrenalina e tanto divertimento: una grande festa in Darsena con il wakeboard. Sabato 17 giugno la città di Milano è stata una giornata di grande festa per tutti gli appassionati dello sport acquatico e per chi ha visto per la prima volta gli atleti esibirsi in questa spettacolare disciplina, sempre più in voga in Italia. La terza edizione del Red Bull Wake the City ha così elettrizzato per l’intera giornata il capoluogo milanese, regalando trick ed acrobazie al numeroso pubblico presente sugli spalti.

Per l’unico evento di wakeboard in cui i partecipanti gareggiano in coppia, e non in singolo, 20 coppie (12 maschili e 8 femminile) hanno così offerto uno spettacolo unico con un mix di acrobazie mozzafiato realizzate su ostacoli e rampe, confermando un format unico che ha saputo, dopo il grande successo delle prime due edizioni, infiammare nuovamente gli spettatori. I rider sono stati giudicati sulla base della composizione e la fantasia dei trick, l’innovazione e la sincronia con il compagno.

Red Bull Wake the City 2023, Massimiliamo Piffaretti e le coppie che hanno vinto l'evento di wakeboard

La gara è stata divisa in due momenti: dopo la prima fase, i primi 6 team maschili e i primi 4 femminili hanno dato vita ad una emozionante seconda fase, che ha decretato il podio. A sfidarsi c’erano atleti provenienti da tutto il mondo tra cui il padrone di casa Massimiliano Piffaretti, fresco vincitore del prestigioso Masters a Callaway negli Stati Uniti e reduce dal secondo posto dell’anno scorso. In campo maschile ha trionfato la coppia Trent Stuckey e Loic Deschaux, mentre in quello femminile hanno prevalso Katinka Buiting e Salomè Le Ly.

Red Bull Wake the City, che adrenalina a Milano (credit Gabriele Seghizzi)



Red Bull Wake the City 2023, due ospiti d'eccezione a Milano

L’edizione 2023 è stata resa ancora più interessante dalla presenza di due super ospiti: Rhove, giovane rapper da oltre un miliardo e 400 milioni di stream totali che si è esibito infiammando il pubblico presente sulla Darsena, e l’americano Parks Bonifay. Considerato una vera e propria leggenda del wakeboard, il cinque volte vincitore del Pro Wakeboard Tour è famoso anche per aver vinto gli X-Games alla precoce età di 14 anni.