Reijnders superstar del Milan e della serie A: 3 big di Premier League su di lui. E il rinnovo...

Reijnders show nel Milan questa stagione. Tijjani, valore di mercato triplicato

Tijjani Reijnders sta disputando una stagione super con la maglia del Milan che prova a risalire in classifica (settimo a 22 punti, meno 10 dal Napoli capolista, con la partita di Bologna da recuperare). Il centrocampista olandese autore di giocate e prestazioni spettacolari (in primis ha illuminato il Bernabeu - in una notte di Champions 'Modric style' - con la vittoria del Diavolo contro il Real Madrid) e sabato scorso ha siglato una doppietta da applausi contro l'Empoli in campionato, salendo a quota sei reti segnate in questa stagione con l'aggiunta di 3 assist (la scorsa andò a segno 4 con 4 passaggi vincenti).

La società guidata da Gerry Cardinale lo acquistò nell'estate 2023 (lo seguiva anche il Barcellona) per 20 milioni di euro dall'AZ Alkmaar e, secondo diversi operatori di mercato, oggi vale il suo cartellino vale più o meno il triplo.

Reijnders-Milan, 3 big inglesi su di lui. E il rinnovo di contratto..

Con il Milan ha un contratto fino al 30 giugno 2028 da 1.7 milioni di euro netti a stagione. Tante le big che seguono il numero 14 olandese (come un certo Johan Cruijff...), su di lui sprattutto gli occhi della Premier League - Tottenham, Manchester City e Chelsea - ma, stando alle indiscrezioni, la società di via Aldo Rossi è la lavoro per blindare Tijjani Reijnders nelle prossime settimane con un prolungamento fino al 30 giugno 2030 e l'ingaggio dovrebbe essere raddoppiato (3,5 milioni più bonus).

Reijnders i numeri stagionali con la maglia del Milan

Presenze in serie A: 12

Presenze Champions League: 5

Presenze totali: 17

Minuti in campo: 1363'

Gol: 6

Ammonizioni: 1

Espulsioni: 1