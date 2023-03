Retegui-Pessina, Italia batte Malta. Però Mancini non è contento: "Dovevamo.."

Retegui-Pessina, Malta-Italia 0-2 verso Euro 2024. Mancini: potevamo e dovevamo fare meglio, in tutto

L'Italia si mette alle spalle la sconfitta di Napoli contro l'Inghilterra e vince a Malta, nel secondo incontro di qualificazioni per Euro 2024: segnano Retegui (dopo il gol contro la Nazionale dei 3 Leoni) e Pessina. Però il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini non pare molto soddisfatto, 3 punti a parte: "Bene il risultato, queste sono partite dove hai tutto da perdere, in cui devi stare attento perché possono diventare molto difficili. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, detto questo potevamo e dovevamo fare meglio, in tutto. Siamo stati capaci di sbloccarla nel primo tempo, poi abbiamo raddoppiato e a quel punto devi gestire la situazione diversamente, perché poi queste diventano partite strane, difficili, sporche dove tutto può succedere. Dobbiamo imparare a giocare con più tranquillità", spiega nel dopo partita.

Retegui ancora a segno con l'Italia. Mancini: è un goleador, ma va aspettato

Le buone notizie per il ct Mancini come si diceva arrivano dal nuovo gol di Retegui: "Anche in questa partita ha fatto il suo, ha sbloccato il match, è stato fondamentale. E' un goleador, è una qualità importante che avevamo visto quando abbiamo deciso di chiamarlo. Ma lo ripeto, va aspettato, deve crescere, capire e conoscere il calcio europeo. Ma le qualità non gli mancano".

Malta-Italia 0-2 tabellino

Malta (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Attard (19' st Z. Muscat); Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat (31' st Teuma), Corbalan; Jones (31' st Dimech), Satariano (19' st Nwoko). All.: Marcolini

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (1' st Darmian), Scalvini (38' st Toloi), Romagnoli, Emerson; Pessina, Cristante, Tonali (22' st Verratti); Politano, Retegui (22' st Scamacca), Gnonto (21' Grifo). All.: Mancini

Arbitro: Kabakov

Marcatori: 15' Retegui (I), 27' Pessina (I)

Ammoniti: Di Lorenzo (I), Scalvini (I)