Ritmica, Sofia Raffaeli è semplicemente la più forte. E' nata una stella

Ritmica, Sofia ha già un movimento che porta il suo nome: il "Rafaeli"

In Italia è nata un nuova stella sportiva. Si chiama Sofia Raffaeli ed è semplicemente più brava di tutte le altre, ormai da tempo domina le gare a livello internazionale della ginnastica ritmica e la consacrazione definitiva è arrivata ieri. Con i suoi risultati a Tel Aviv ha scritto la storia di questo sport per il nostro Paese. In trentasette edizioni precedenti degli Europei, infatti, - si legge sul Messaggero - nessuna azzurra era mai salita su un podio individuale nella ritmica. Ci ha pensato la 18enne marchigiana di Chiaravalle a colmare questo vuoto, addirittura portando a casa non una, non due, ma ben tre medaglie continentali.

Per l'esattezza - prosegue il Messaggero - due ori, al cerchio e alle clavette, ed un argento, alla palla. La piccola e minuta Sofia, che vanta già un movimento che porta il suo nome, il `Raffaeli´ appunto, si è così riscattata alla grande dopo la delusione del quarto posto nel concorso generale individuale di sabato. E ora il sogno si chiama Parigi 2024. Prima, però, c'è una maturità da affrontare. Ma la "formica atomica", così è soprannominata nel team delle Farfalle, come tutti i grandi campioni è già proiettata verso i prossimi obiettivi. "A luglio gareggerò ai World Games a Birmingham. A settembre c'è il Mondiale a Sofia, in Bulgaria, che metterà in palio i primi pass olimpici per le prime tre classificate. Spero che il mio nome porti fortuna".