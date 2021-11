Roberto Cavalli nuovo fashion partner dell'Ac Monza

Roberto Cavalli, nuovo fashion partner del Monza: accordo biennale per divise e capi casual

Roberto Cavalli è "l'official fashion partner dell'Ac Monza". Così annuncia una nota congiunta della società di calcio e dell'azienda di moda. L'accordo biennale prevede la fornitura delle divise formali e una serie di capi casual per la squadra e la dirigenza. "Per la prima volta nel mondo del calcio, Cavalli ha messo a disposizione della squadra, le sue abilità sartoriali, per rinnovare l'immagine estetica della società calcistica all'insegna dello stile ed eleganza", si legge nel comunicato.

L'ad dell'Ac Monza, Adriano Galliani, ha detto: '"Roberto Cavalli è un top brand mondiale e per l'Ac Monza è un grande onore essere il primo club calcistico ad indossare i suoi abiti. Questa partnership rafforza il brand Ac Monza in tutto il mondo e siamo convinti porterà grandi soddisfazioni reciproche".

Anche Ennio Fontana, direttore generali di Cavalli, ha dichiarato: 'L'Ac Monza è una squadra con alte potenzialità, composta da una rosa di giocatori eccezionali e un ottimo partner per il nostro brand. All'Ac Monza ci uniscono i valori come l'innovazione, l'accuratezza e la ricerca dell'eccellenza".