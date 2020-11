Mancini positivo al covid. Quella vignetta del ct e il chiarimento...

Roberto Mancini positivo al covid: tegola per la nazionale italiana

Roberto Mancini ha il covid, ma è asintomatico. La Federcalcio ha comunicato che "nell'ambito dei controlli periodici effettuati per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini e' risultato positivo al Covid-19. Del tutto asintomatico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il tecnico degli azzurri si e' posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma. La Figc ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il Ct potra' aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc".

Una tegola per la nazionale che ha in programma tre partite a breve, con la sosta della serie A. mercoledì 14 novembre amichevole contro l'Estonia, domenica 15 match casalingo con la Polonia per la Nations League, mercoledì 18 trasferta in Bosnia (a cui manca Edin Dzeko, risultato anche lui positivo al Covid).

MANCINI E LA VIGNETTA SUL COVID. 'SDRAMMATIZZARE UN MOMENTO COSI' COMPLICATO'

Nelle scorse settimane Roberto Mancini aveva condiviso una vignetta sul covid, con una persona in ospedale e un'altra che gli chiedeva 'hai idea di come ti sei ammalato?'. 'Guardando i tg' la risposta. Ne erano nate delle polemiche e il ct della nazionale aveva chiarito: “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19, se così fosse me ne scuso”.