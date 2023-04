Roma-Bayer Leverkusen, semifinale Europa League: dove comprare i biglietti

Europa League, i biglietti per la partita Roma-Bayer Leverkusen: quando e dove comprarli

Continua la cavalcata in Europa League della Roma. La squadra allenata da Jose Mourinho si confronterà con il Bayer Leverkusen il prossimo 11 maggio all'Olimpico e la società ha già fatto partire la vendita dei biglietti.

Roma-Bayer Leverkusen di Europa League 2023: quanto costano i biglietti

Il club giallorosso ha aggiornato i tifosi sulle modalità d'acquisto dei biglietti per assistere alla semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, con la partita d'andata fissata allo stadio Olimpico per il prossimo 11 maggio 2023.

A partire da giovedì 20 aprile, e fino alle ore 15:59 di lunedì 24 aprile, ci sarà una prima fase di vendita dei tagliandi dedicata soltanto agli abbonati della Serie A che potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. La seconda fase della prevendita sarà invece dedicata ai possessori dell'abbonamento per le coppe ma che non hanno un abbonamento per il campionato, mentre dalle ore 16 di mercoledì 26 aprile scatterà la vendita libera dove ogni tifoso potrà comprare al massimo 4 biglietti.