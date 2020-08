Roma, nessuna intesa con Al Baker: Friedkin più vicino

Fahad Al Baker rinuncia alla Roma, come riportato dal quotidiano Aljarida. Questo avvicina sensibilmente Dan Friedkin all'acquisto della società giallorossa. Secondo il giornale, la cordata guidata al Al Baker non sarebbe stata in grado di trovare un accordo con i soci per presentare un’offerta adeguata e immediata per acquistare il club giallorosso. Il gruppo del Kuwait – spiega Aljarida – sarebbe stato messo in una posizione difficile da Pallotta, che avrebbe concesso loro meno di 24 ore per superare l’offerta di Friedkin. Non solo: con le scadenze imminenti, tra iscrizione al campionato e aumento di capitale da fare, non solo Pallotta, ma anche i suoi soci, hanno fretta di chiudere. E Friedkin, in questo senso, appare l’unica certezza.