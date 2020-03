Roma, tweet anti-Coronavirus: "Stadi chiusi? Cantiamo cori lavandoci le mani"

Lo slogan sul lavarsi le mani per prevenire il contagio da Coronavirus oramai è habituée, ma la Roma si è comunque resa protagonista di un tweet piuttosto singolare. Con gli stadi chiusi, come passare correttamente il tempo? Secondo il club giallorosso "intonando un coro mentre si lavano correttamente le mani". Il giusto modo per conciliare le esigenze di un tifosi di sostenere la propria squadra facendo un qualcosa di veramente utile. Nel tweet le immagini di come lavarsi le mani e sotto le strofe di un coro degli ultras cantanto alla squadra.

Visto che per un po' di tempo non potremo più cantarlo negli stadi, ecco un'altra occasione per utilizzarlo 💛❤️



DAI ROMA!#WashYourLyrics pic.twitter.com/CIl5jWHAk3 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020