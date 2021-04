Romagnoli per Bernardeschi: scambio Milan-Juventus con la regia di... Rumors

Mercato Milan e Juventus, idea scambio Romagnoli-Bernardeschi con la Juventus

Alessio Romagnoli alla Juventus e Federico Bernardeschi al Milan? Un'idea di mercato, un incastro che potrebbe essere perfetto per tutti gli attori in scena. Il difensore rossonero e il centrocampista bianconero sono entrambi in scadenza nel 2022 e nei prossimi mesi si dovrebbe iniziare a impostare un rinnovo di contratto per evitare un eventuale addio a parametro zero. Oppure, la cessione in estate.

Romagnoli-Juventus e Bernardeschi-Milan? L'indiscrezione sullo scambio di mercato. Regia di Mino Raiola

Romagnoli-Juventus e Bernardeschi-Milan? La regia dello scambio sarebbe di Mino Raiola, agente di entrambi i giocatori. E il possibile scambio oltre a generare una plusvalenza, avrebbe una logica dal punto di vista tecnico che potrebbe esaltare le doti di entrambi i giocatori: la Juventus è al lavoro per rinnovare il suo reparto difensivo (bisogna cercare un erede di Giorgio Chiellini), il Milan cerca giocatori di qualità nel reparto offensivo (in particolare sulla destra) e in difesa se riscattasse Fikayo Tomori dal Chelsea (servono però 28 milioni) potrebbe puntare su lui e Kjaer come coppia titolare. Vanno superati alcuni scogli economici: dall'ingaggio di Bernardeschi (4 milioni netti) alla valutazione di Alessio Romagnoli (tenendo conto che alla Roma andrebbe il 30% sull'eccedenza di 25 milioni in caso di cessione).