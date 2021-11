Ronaldo addio al Manchester United: CR7 rescinde a fine stagione se.. Rumors

Cristiano Ronaldo: via dallo United a fine stagione?

Il Manchester United sta vivendo un inizio di stagione difficile (e la panchina di Ole Solskjaer resta in bilico): malgrado l'arrivo di Cristiano Ronaldo i Red Devils sono al sesto posto in Premier League (insieme al Brighton) a -5 dal quarto posto del Liverpool di Klopp e a 9 punti dal Chelsea capoclassifica. Secondo il Daily Express al termine della stagione ci potrebbe essere un clamoroso divorzio tra CR7 e i Red Devils (che nell'ultimo turno hanno perso il derby contro il Manchester City di Guardiola per 2-0).

Ronaldo-Manchester United rescissione? Daily Express: CR7 lascia i Red Devils se...

Cristiano Ronaldo non sarebbe disposto ad accettare di giocare l'anno prossimo in Europa League e in caso di mancata qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League (in quella attuale la squadra dell'Old Trafford è prima nel girone con 7 punti a pari del Villarreal, ma l'Atalanta è a meno 2 e sogna il sorpasso: bello l'abbraccio la scorsa settimana tra Ronaldo e Gasperini, con Gasp gli ha detto... leggi qui) potrebbe chiedere la rescissione del contratto.

CR7, sempre secondo il tabloid, sarebbe rimasto scioccato dal calo degli standard dei Red Devils, lontani dai livelli in cui li aveva lasciati nel 2009 (con cui vinse la prima delle sue 5 Champions League nel 2007/2008): “Immaginarlo in Europa League è davvero difficile, non ci ha mai giocato” scrive il Daily Express. A rafforzare questa tesi anche le ultime parole di Rio Ferdinand: “Potrebbe vederla come una macchia sul suo curriculum”.