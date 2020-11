Ronaldo al Psg: Leonardo apre. Juventus-Dybala: rinnovo in salita

Cristiano Ronaldo al Psg? Leonardo: "A volte succedono cose straordinarie"

Cristiano Ronaldo al Psg? Una suggestione di calciomercato, che potrebbe anche diventare più concreta. Le voci girano da mesi e Leonardo non chiude all'ipotesi di strappare CR7 alla Juventus. "È normale che Cristiano Ronaldo sia associato al Psg. Facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo - ha spiegato il dirigente del Paris Saint Germain nel corso di un'intervista botta-e-risposta su twitter con i tifosi. “Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l'ultimo mercato". Psg che pensa a rafforzarsi, ma non ha intenzione di perdere i suoi gioielli: da Mbappé a Neymar, passando per Mauro Icardi: “I primi due hanno un contratto fino al 2022. Da tempo abbiamo avviato un dialogo, ma adesso le cose cominciano a essere più chiare e le discussioni si faranno più intense. È nostro obiettivo costruire il futuro con loro, anche perché penso che il Psg, contrariamente ad altri a fine ciclo o in crisi, fa parte invece di quei club destinati a imporsi nei prossimi cinque anni. Icardi? Quando lo abbiamo preso erano tutti d'accordo. L'opzione era da 70 milioni e l'abbiamo abbassata. Ora è infortunato e in cattiva forma ma forse fra 5 anni parleremo di un giocatore importante per il PSG, così come già lo è stato l'anno scorso”. E poi c'è Moise Kean che si è ambientato benissimo a Parigi: “Sono molto contento, il suo impatto è stato molto positivo, ma non abbiamo un'opzione d’acquisto".

Tornando a Cristiano Ronaldo, il Psg ci pensa, ma la Juventus non molla. I bianconeri hanno ancora un anno di contratto con CR7 e si parla anche di prolungamento di contratto per blindarlo dalle tentazioni delle big mondiali.

Dybala-Juventus, rinnovo in salita

In divenire la situazione di Paulo Dybala. La Juve ha investito forte su Morata, Kulusevski e Chiesa, mentre la Joya, anche a causa di qualche problema fisico a cavallo tra la fine della scorsa stagione (infortunio muscolare con il Lione) e questa (l'ultimo guaio è l'infezione alle vie urinarie con cui è alle prese in queste ore), ha faticato a ingranare. Qualcuno parla anche di possibile cessione a gennaio, visto che le pretendenti non mancano all'estero: dal Chelsea al Real Madrid (in Spagna si parla di scambio con Isco). Anche se al momento la partenza a campionato in corso sembra non semplice (la Juventus valuta Dybala 70-80 milioni). Resta però aperta la variabile legata al rinnovo di contratto in scadenza tra poco più di un anno a mezzo giugno 2022) e con le parti ancora lontane dall'accordo. Dybala vuole restare a Torino (nell’estate 2019 allontnò la corte di Manchester United e Psg per continuare a vestire la maglia bianconera) e Juventus vuole tenerlo ("C'è una volontà chiara da parte della Juve e del giocatore ovvero quella di rinnovare l'accordo", ha detto Fabio Paratici di recente), ma l'attaccante argentino guadagna 7,3 milioni a stagione e punta a quota 15 milioni netti a stagione, così da trasformarsi il secondo giocatore più pagato in rosa dopo Cristiano Ronaldo. La Juventus può arrivare alla doppia cifra, ma fermandosi a 11-12. La partita è aperta.