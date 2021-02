Ronaldo compie 36 anni, gli auguri della Juve e i gol più belli. VIDEO

RONALDO/ OGGI SONO 36 ANNI. LA JUVENTUS: "AUGURI SUPER CAMPIONE!"

"Cosa dire di più. Auguri, Super Campione!". Così sui social la Juventus fa gli auguri a Cristiano RONALDO che oggi compie 36 anni con un video con la sua esultanza dopo un gol. "Il regalo più bello è arrivato con qualche giorno di anticipo. Perché Cristiano, che oggi compie 36 anni, probabilmente non poteva festeggiarsi meglio che con la doppietta di San Siro, martedì, che ha permesso alla Juve di battere l'Inter. Passano gli anni, ma ciò che resta immutato è la sua grande voglia di continuare a lavorare, a migliorarsi, a vincere, un modo di intendere il calcio che l'ha accompagnato per tutta la sua straordinaria e incredibilmente vincente carriera", spiega poi la Juventus sul proprio sito.

RONALDO/ OGGI SONO 36 ANNI. I NUMERI ALLA JUVE

"I numeri e i riconoscimenti di CR7 parlano per lui, ma dietro a una macchina da gol perfetta ci sono duro lavoro, una straordinaria abnegazione e un carisma che, a partire da ogni singolo allenamento, mette al servizio dei compagni per continuare a crescere, tutti insieme. Il successo si costruisce soltanto così, con l'obiettivo di non fermarsi mai e di alzare sempre l'asticella. E quando bisogna alzarla, questa asticella, Cristiano c'è sempre: i 4 trofei conquistati in poco più di due stagioni ne sono ulteriore dimostrazione, e l'ultimo di questi, arrivato proprio poche settimane fa porta - ovviamente - anche la sua firma sul tabellino finale. Soltanto in questa prima parte di stagione ha messo a segno 15 reti in 16 gare disputate in Serie A, conducendo così la classifica cannonieri, e allargando lo sguardo a tutte le competizioni il totale dei gol arriva a 22, in 23 match. Numeri mostruosi. Numeri da CR7. E oggi, oltre ad applaudirlo come facciamo sempre, gli inviamo i nostri più grandi auguri bianconeri. Buon compleanno, Cristiano!", conclude il club bianconero.