Ronaldo-Juventus, colpo di scena: ritorno allo Sporting Lisbona

Cristiano Ronaldo e la Juventus dovrebbero andare avanti fino al 2022 (quando scadrà il suo contratto), salvo offerte importanti per CR7 (che ha un ingaggio da 30 mln netti per la prossima stagione) e il club bianconero (che dovrebbe venderlo per una cifra di almeno una trentina di milioni).

Secondo il quotidiano sportivo Record, l'attaccante juventino starebbe pensando al ritorno in Portogallo, direzione Sporting Lisbona dove potrebbe chiudere la carriera giocando fino a 40 anni.

Cristiano Ronaldo intanto è concentrato sul finale di stagione della Juventus dove vuole trascinare la squadra alla conquista della Champions League (pesantissimi i due gol di Udine che hanno ribaltato una partita che pareva persa), puntare alla classifica dei cannonieri (27 gol segnati sin qui) e quota 100 gol in bianconero (è a quota 99 come Dybala).