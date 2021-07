Ronaldo PSG, triangolo di mercato: cresce l'ipotesi di scambio con Icardi

Ronaldo-PSG: la cessione di Mbappé al Real Madrid innescherebbe un effetto a catena che porterà Icardi alla Juventus e CR7 a Parigi

Il calciomercato spesso è come una partita a scacchi. Basta spostare una pedina per creare un effetto a catena che porta a cessioni di spicco che coinvolgono i più grandi club europei. Per quanto riguarda la Juventus, molto dipende da Kylian Mbappé. L'attaccante francese sembra ormai convinto a lasciare il Paris Saint Germain per trasferirsi al Real Madrid. La cessione del suo bomber costringerebbe il PSG a cercare un nome altrettanto di spicco e l'ipotesi di vedere Cristiano Ronaldo sotto la Torre Eiffel non è poi così remota. L'addio di Cr7 porterebbe in bianconero uno dei centravanti più prolifici in Serie A dell'ultimo decennio.

Ronaldo-PSG: se il portoghese volasse a Parigi diventa concreta l'ipotesi Icardi-Juve

Il quotidiano francese l'Equipe ha rilanciato l'ipotesi dello scambio tra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. L'argentino sarebbe desideroso di tornare in Italia e soprattutto di vestire la maglia della Juventus. Nello stesso momento CR7 sarebbe ben felice di trasferirsi al PSG e il club parigino di cedere Icardi, che in Francia nell scorsa stagione ha segnato 7 gol in 20 partite ma giocando poco più di 1.000 minuti totali. Per far sì che questo scambio si concretizzi, come sottolinea il Corriere dello Sport, serve però che il Real Madrid rilanci l'offerta per Mbappè. In caso contrario, resterebbe in piedi solamente la cessione di Icardi. Il Paris Saint Germain sarebbe infatti intenzionato a metterlo in vendita a prescindere da altre condizioni.