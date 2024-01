Salernitana penalizzata con la Juventus? Club di Iervolino protesta. Moviola

Salernitana ko con la Juventus, l'ad Milan: "Molto penalizzati. Sull'espulsione di Maggiore fallo clamoroso poco prima, manca espulsione di Gatti"

"Siamo soddisfatti per la prestazione e mister Inzaghi è molto arrabbiato per degli episodi arbitrali molto dubbi. Sull'espulsione di Maggiore c'era un fallo clamoroso poco prima, poi manca l'espulsione per Gatti. Ci sentiamo molto penalizzati e siamo mortificati come il nostro pubblico. Chiederemo spiegazioni ai tavoli giusti", le parole dell'ad della Salernitana, Maurizio Milan dopo la sconfitta contro la Juventus subita in rimonta (vantaggio di Maggiore al 39°, poi ribaltano il match Iling-Junior al 65° e Vlahovic al 91°).

"Prima del fallo di Maggiore c'è stato un intervento su Simy non sanzionato, poi per quanto riguarda Gatti manca una espulsione. Non solo, c'è stato anche un atteggiamento viziato anche nei richiami a Costil. Ora dobbiamo lasciare sbollire rabbia e amarezza - ha proseguito Maurizio Milan a DAZN -. Ci prenderemo il giusto tempo, è la prima volta che l'allenatore non si presenta a commentare".

Dusan Vlahovic festeggia il gol della vittoria a Salerno (foto Lapresse)



Salernitana-Juventus, la moviola di Luca Marelli

Negli studi di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli analizza gli episodi da moviola di Salernitana-Juventus: "L'episodio di Gatti è molto simile a quanto accaduto in Monza-Lecce. Rocchi ci ha spiegato che in quel caso Baschirotto aveva fatto una cosa simile, prendendo prima il pallone e poi l'avversario. Il direttore di gara di quella partita, Marinelli, richiamato anche dal Var, aveva espulso Baschirotto. Rocchi ci ha detto che la decisione corretta era giallo e punizione, come è accaduto questa sera. Nel caso di Monza-Lecce Marinelli non aveva preso la decisione corretta, come ci è stato spiegato dal designatore degli arbitri, poiché ha espulso il calciatore. Il rosso di Maggiore, invece, è corretto: sul fallo precedente al secondo giallo di cui parla lei non abbiamo ancora le immagini".

"La Salernitana ci ha concesso poco e niente, abbiamo avuto delle buone traiettorie da fare ma se perdi l'attimo diventa difficile. La partita è stata abbastanza buona nonostante fossimo 1-0, quello che non è buono, e i ragazzi lo sanno, che prendi gol a Frosinone, lo prendi in Coppa Italia, poi anche oggi: è la ripetitività dell'accaduto. La percezione è che quando ci lanciano la palla verso l'area possiamo prendere gol e siamo meno sicuri". Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 contro la Salernitana. "Vincere a Salerno era importante per mantenere la distanza dal quinto posto. Abbiamo quattordici punti di vantaggio, vuol dire cinque partite, sono già tanti. Ora abbiamo la Coppa, per raggiungere la semifinale che sarebbe molto bello, poi penseremo alla prossima".