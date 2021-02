Sanremo 2021, Ibrahimovic e non solo: anche Federica Pellegrini, Schwazer e...

SANREMO 2021: FEDERICA PELLEGRINI, ALBERTO TOMBA E ALEX SCHWAZER CON IBRAHIMOVIC

Il Festival di Sanremo 2021 sarà molto 'sportivo'. Oltre alla presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic (praticamente definita la sua agenda sanremese) e a Sinisa Mihajlovic, Amadeus cala un altro tris di sportivi: Alex Schwazer, Alberto Tomba e Federica Pellegrini saliranno sul palco dell'Ariston. Lo rivela La Stampa.

FESTIVAL SANREMO 2021 CAST: ELODIE, SIMONA VENTURA E... I NOI

A pochi giorni dal via del Festival di Sanremo 2021 si va completando il cast 'fuori gara' del festival: tra le presenze femminili ci saranno oltre a Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, anche Simona Ventura e Serena Rossi. Ma sul palco, per portare racconti di attualità, saliranno anche la giornalista Giovanna Botteri e l'infermiera simbolo della pandemia Alessia Bonari.

SANREMO 2021, OSPITI MUSICALI: NEGRAMARO, ALESSANDRA AMOROSO, FRANCESCO GABBANI E... I NOMI

Tra gli ospiti musicali di Sanremo 2021, oltre ai già annunciati Negramaro, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, arriveranno Gigi D'Alessio, il vincitore dello scorso anno Diodato e la giovane Tecla Insolia, che si accinge a portare su Rai1 la storia di Nada nella fiction 'La Bambina Che Non Voleva Cantare'. Inoltre, il trio de Il Volo farà un tributo a Ennio Morricone diretto dal figlio del Maestro, Andrea Morricone. Ma al festival arriveranno anche Emma Marrone e Monica Guerritore per salire sul palco giovedì insieme all'ospite fisso Achille Lauro, in uno dei suoi quadri, che dovrebbe essere dedicato a Penelope.