Ibrahimovic, Festival di Sanremo 2021 e Milan: come sarà l'agenda di Zlatan

Ibrahimovic: Milan e Festival di Sanremo 2021, il programma della settimana

Zlatan Ibrahimovic sarà a Sanremo per tutte le sere del Festival ad eccezione di mercoledì 3 marzo visto che è in programma Milan-Udinese alle 20,45. Ma gli altri giorni della settimana l'attaccante svedese resterà sul posto. La conferma è arrivata da Amadeus: "Non ho chiamato Ibrahimovic il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter, ho aspettato un giorno… È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato", le parole del presentatore del Festival di Sanremo 2021 a Rtl 102,5.

Ibrahimovic, Festival di Sanremo 2021 e Milan: la settimana di Zlatan

Quale sarà il programma di Ibrahimovic nei giorni in cui andrà in onda il Festival di Sanremo 2021? Dopo aver giocato Roma-Milan il 28 febbraio (20,45 all'Olimpico) il lunedì 1 marzo si allenerà regolarmente a Milanello. Martedì 2 marzo sarà a Sanremo (accompagnato da uno staff del Milan per gli allenamenti), poi mercoledì 3 marzo come detto giornata a Milano per la sfida di San Siro contro l'Udinese. Giovedì mattina defatigante a Milanello poi andrà in Liguria dove passerà resterà anche venerdì e sabato (quando è in programma la finale del Festival di Sanremo) sempre con lo staff rossonero. Conclusa la manifestazione canora raggiungerà i compagni di squadra direttamente a Verona per la sfida che il Milan ha in programma al Bentegodi domenica 7 marzo alle 15.