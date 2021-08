Sassuolo, Obiang ha la miocardite. La scoperta pochi giorni dopo il vaccino

Sassuolo, Obiang ha la miocardite. Scoperta subito dopo il vaccino

La vicenda della malattia di Pedro Obiang, il centrocampista del Sassuolo che qualche giorno dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino ha manifestato una miocardite e una polmonite monolaterale, si arricchisce di un nuovo capitolo. A parlare della questione è il medico, il direttore responsabile e sanitario del Mapei sport Claudio Pecci. "Il ragazzo - spiega il dottore a La Verità - è venuto da noi la settimana prima di partire per il ritiro dell'11 luglio, doveva fare i soliti accertamenti annuali per la conferma dell'idoneità agonistica, senza aver nessun sintomo".

"Ci si sono alzate le antenne - prosegue Pecci alla Verità - perchè abbiamo riscontrato delle anomalie che non ci convincevano e non erano giustificate. Alla risonanza è emersa una miocardite e una polmonite monolaterale che ha suscitato grossi dubbi, perchè una roba così in un atleta che era anche asintomatico è particolare. Lo abbiamo fatto ricoverare per 15 giorni al Policlinico". Obiang, stando ai test sierologici avrebbe contratto il Covid, ma il medico al nesso causale col vaccino non crede. "Non penso che tre giorni dopo aver fatto la prima dose di vaccino abbia contratto la miocardite. Nessuno può dire se sia dovuta al Covid e neanche al vaccino. Le ricerche sull'eziologia lasciano il tempo che trovano".