Satta-Berrettini, "Melissa sei single?". E la reazione della showgirl.. Gossip

Melissa Satta e Matteo Berrettini, le parole della showgirl a Verissimo

Melissa Satta è al centro dei gossip in queste settimane, per la sua relazione con Matteo Berrettini. Dopo essere stati avvistati al Forum per seguire l'Olimpia Milano in Eurolega (con sushi post partita), poi a San Siro per il derby Inter-Milan. Nelle scorse ore il tennista era alla festa di compleanno della showigirl (con bacio sulla guancia al momento del taglio della torta).

Melissa Satta, reduce dalla fine della storia con Mattia Rivetti (e dopo il divorzio con Kevin Prince Boateng), ha parlato a Verissimo (per la prima volta ha portato in tv suo figlio Maddox) del suo presente. Il nome di Matteo Berrettini non viene mai pronunciato.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, "Sei single?". La domanda di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin le dà l'assist («adesso ti diletti tra diritti e rovesci!), Melissa Satta però fa un mezzo catenaccio: "Non so ogni volta che penso di aver trovato quello giusto poi finisce che non è così. Vediamo...meglio non parlarne". La Satta ha le idee chiare su quello che cerca: "Voglio condividere la mia vita con un’altra persone. Non deve essere un’ossessione, però".



Silvia Toffanin va in pressing: "Ma allora sei single?". Melissa Satta alza gli occhi, sorride e... "non ho niente da dire". Subito dopo entra in studio Maddox. "Lui è il vero principe di casa".

