Satta-Berrettini, amore a gonfie vele. "L'accelerazione di Melissa": gossip

Melissa Satta e Matteo Berrettini, amore al top. Gossip

La storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sembra davvero andare a gonfie vele. Non solo l'uscita "pubblica" domenica sera San Siro per il derby Inter-Milan (anche il loro primo avvistamento fu sportivo: al Forum per vedere l'Olimpia Milano in Eurolega), altre rivelazioni gossippare arrivano dal Chi. Vediamo cosa scrive il magazine by Mondadori diretto da Alfonso Signorini sulla coppia Satta-Berrettini.

Melissa Satta presenta Maddox a Matteo Berrettini. Gossip

Matteo Berrettini ha conosciuto Maddox il figlio di Melissa Satta (e Kevin Prince Boateng). "L’evento più importante è stato l’incontro tra il figlio di Melissa Maddox e Matteo: il fatto che la coppia abbia deciso questo passo segna un ulteriore accelerazione della storia d’amore. Nessun flirt passeggero, al contrario. Melissa e Matteo stanno costruendo le basi di un rapporto che vuole durare. I due ora non vogliono mantenere segreti proprio perché hanno intenzioni serie", scrive Chi.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: pranzo nel locale di Flavio Briatore e derby Inter-Milan. Gossip

E prima di andare a vedere il derby Inter-Milan, il setimanale diretto da Alfonso Signorini racconta il weekend di Melissa Satta e Matteo Berrettini: "Cominciamo dal giorno precedente: è sabato sera quando il tennista parte dal suo hotel con il fratello Jacopo, di due anni più giovane, e alcuni amici su un van sicuro, passano a prendere Melissa e vanno tutti insieme a cenare in zona Navigli. Prima di mezzanotte lasciano i Navigli, bevono qualcosa, ma non si trattengono molto, poco dopo i due vanno a casa di lei da dove non escono più fino all’ora di pranzo. Ed eccoci alla domenica: seminascosto dal cappuccio della felpa lui, occhiali da sole e cappellino lei, si dirigono insieme a pranzo nel locale di Flavio Briatore. Lì, ad attenderli, ci sono una coppia di amici e il figlio di lei, Maddox. Il pranzo scorre all’insegna dell’allegria, Melissa e Matteo non nascondo la loro complicità, senza esagerare, però, vista la presenza del bambino".

Leggi anche

Diletta Leotta gol a Sanremo 2023: "bimbe del Festival" con Chiara Francini e... Foto-Video

Wanda Nara-Masterchef, fa gol tra tv e cucina. Icardi, bomba di mercato

Cassano, la moglie Carolina Marcialis si veste coi fans. "Madre natura ha creato la perfezione". Le foto